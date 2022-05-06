Torrent ve Mancini kıyaslaması! "Kadroyu biliyordun" /06.05.2022

Sezonu istediği seviyede geçiremeyen Galatasarayda eleştiri okları yönetim ve teknik heyet üzerinde. Özellikle geldiği günden beri sert yorumlarla karşı karşıya kalan teknik direktör Domenec Torrent gelecek sezon öncesinden koltuğundan olabilir. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, İspanyol çalıştırıcıyı Galatasarayda başarılara imza atan Roberto Mancini ile kıyasladı. Tüzemen, İsmail Kartal ve Valerien Ismael bu kadroyu ben kurmadım demedi. Torrent diyor. Nihat Kırmızı !1 yıl hocaya dayanamadınız. Mancini gelse ne olur? dedi. Mancini geldiğinde Türkiye Kupası kazandı. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi