Torrent'e sert eleştiri! "Marifetmiş gibi..." /05.03.2022

Süper Ligin 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspora konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip maçı ilk yarıda yediği gollerle 2-0 kaybetti . A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Domenec Torrenti sert sözlerle eleştirdi. Tüzemen, Feghouliyi oynatmasan da Konyaya getirmek zorundasın. İdmanda Feghouli kötüymüş ama Berkan bugün hiç koşmadı. Torrentin gözünde yetenekli değil koşan oyuncu yeterli herhalde. Sen teknik direktör olarak maçtan sonra gülüyorsun marifetmiş gibi. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi