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7/24 Dinle A Spor Torrent'e şok sözler! "Aklı Galatasaray'da yüreği Barcelona'da" /10.03.2022
Torrent'e şok sözler! "Aklı Galatasaray'da yüreği Barcelona'da" /10.03.2022

Torrent'e şok sözler! "Aklı Galatasaray'da yüreği Barcelona'da" /10.03.2022

A Spor

150 Bölüm | 26:28:19
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01

Torrent'e şok sözler! "Aklı Galatasaray'da yüreği Barcelona'da" /10.03.2022

A Spor 16:06
02

Çarpıcı G.Saray yorumu! "Fatih Terim değil ekibi..." /03.03.2022

A Spor 01:21
03

Torrent'e sert eleştiri! "G.Saray'la alay mı ediyorsun?" /06.03.2022

A Spor 00:35
04

Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Derbide zayıf tarafı..." /05.03.2022

A Spor 02:01
05

Yıldız isme şok sözler! 90 dakikayı kaldıramaz /10.03.2022

A Spor 01:29
06

Canlı yayında açıkladı! Hamsik ne zaman sahalara dönecek? /09.03.2022

A Spor 02:16
07

O isme dikkat çekti! "Sahadaki performansı..." /07.03.2022

A Spor 00:38
08

Torrent Konya'da kimi oynatacak? Barça maçı öncesi... /04.03.2022

A Spor 01:03
09

Aslan'ın tur şansını böyle yorumladı! "Torrent Barcelona'yı tanıyor ama..." /08.03.2022

A Spor 02:48
10

Türk takımlarının Avrupa yolu nasıl olacak? /01.03.2022

A Spor 04:11
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