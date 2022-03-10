Torrent'e şok sözler! "Aklı Galatasaray'da yüreği Barcelona'da" /10.03.2022

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray zorlu Barcelona deplasmanına çıkacak. Maç öncesinde A Spor yorumcusu Levent Tüzemen sarı kırmızılı ekibin son durumunu değerlendirdi. Tüzemen, Torrentin basın toplantısını hayretlerle dinledim. Barcelonayı övmekle geçirdi. Aklı Galatasarayda, yüreği Barcelonada. Galatasaraylı oyuncular grup maçlarındaki performanslarını sahaya yansıtırlarsa istenen sonuç çıkabilir ama Torrente güvenemiyorum. Barcelona o eski tiki-taka oyununu Xavi ile geri getirmeye çalışıyor. Bunu Napoli maçında gördük. Torrentin böyle bir durumu yok. Galatasaray kompakt oynamak zorunda. Geniş alanlarda kafa kafaya oynamaya kalkarsa fark gelir. Keremin defans arkasına yapacağı koşuları görmek gerekiyor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi