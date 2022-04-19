Torrent'i G.Saray'da tutacak tek ihtimal! /19.04.2022

Sezonu kötü geçiren Galatasaray, Süper Ligin 33. haftasında Yeni Malatyasporu mağlup etti. Alınan galibiyet ile moral depolayan Aslan kalan 6 maçtan 18 puan alarak ligi en iyi yerde tamamlamak istiyor. Koltuğu sallantıda olan teknik direktör Domenec Torrent ise bu 6 maçtan alınacak 18 puan ile beraber gelecek sezon yoluna devam etmenin peşinde. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan konuyu değerlendirdi. Özcan, Galatasarayın son 6 haftada galibiyet almaya ihtiyacı yok ama Torrent için var. Gelecek olan başkana 6da 6 yaparak bir şekilde sunum yapacak ve 1 sene daha isteyecek. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi