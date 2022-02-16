Torrent'i yerden yere vurdu! "Guardiola'nın yamağı" /16.02.2022

Süper Ligin 25. haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan Galatasarayda teknik direktör Domenec Torrent tartışılıyor. Çıktığı 5 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Torrent kimilerine göre Göztepe maçını kazanamaması durumunda koltuğundan olacak. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Torrenti yerden yere vurdu. Aktan, Domenec Torrent sezon sonuna kadar taşıyamaz. Çünkü kendisi Guardiolanın yamağı. Sert bir benzetme olabilir ama öyle. Erman Toroğlu da Guardiolanın çaycısı olur demişti. Böyle bir isme inanmam mümkün değil. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi