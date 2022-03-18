Torrent'ten Barcelona sözleri! "10 kişi kaldığımız sırada..." /18.03.2022

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Barcelonaya karşı 2-1 kaybetti ve ilk maçtaki 0-0lık skor ile beraber bu turda elenmiş oldu. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent zorlu maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Torrent, Oyuncularımla gurur duyuyorum. 10 kişi kaldığımız sırada böyle bir gol yemek bizim toparlamamızı zorlaştırdı. Barcelonaya karşı mücadele etmek kolay değil, iyi iş çıkardık. Gomis topu korusun ve oradan pozisyon yaratalım düşüncesindeydik. İlk dakikalarda böyle bir şeyle karşılaştık. 1-0 ve 2-0ı yakalayabilirsek, ikinci yarıda da oyunu tutacağız diye düşünüyorduk. İyi sonuçlar alınca farklı ama kötü sonuçlar böyle eleştirilebiliyoruz verdiğimiz kararlarla. Bu da normal. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi