Trabzonlu yıldıza övgü dolu sözler! "Enteresan bir oyuncu /08.01.2022

Trabzonspor, Süper Ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Yeni Malatyasporu Andreas Corneliusun golü ile 1-0 mağlup eden bordo mavili ekip puanını 49a çıkardı. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Trabzonsporda öne çıkan ismi açıkladı. Aslan, Hamsik çok enteresan bir oyuncu. Yeni Malatyasporun en net pozisyonunda savunmadaydı. Maçın bitiminde rakip ceza sahasındaki son dokunuşu da Hamsik yaptı. Takımın bütününde her şeyi yapabilen bir oyun figürü var. Takımın en yaratıcı ismi. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi