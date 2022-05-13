"Trabzonspor Barcelona ve Bayern..." /13.05.2022

Süper Ligin şampiyonu Trabzonspor gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Liginde sahne alacak. A Spor yorumcusu Ümit Aktan gruplara direkt katılma ihtimali bulunan bordo mavili ekip hakkında konuştu. Aktan, Şampiyonlar Ligi başka bir platform. Ölüm grubu çıkarsa daha iyi olur. Mesela Barcelona ve Bayern Münih ile aynı gruba düşmek isterim. Onlar birbirlerini yerken sen aradan bir puan kaparsan yakalarsın ama Victoria Plzen, Sparta Prag ve Olimpiakosun arasında olmak istemem. Herkes beni yenmek ister. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi