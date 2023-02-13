Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor canlı yayınına bağlandı. Başkan Ağaoğlu yaptığı açıklamalarda, TS Clubtaki bütün kışlık ürünleri bölgeye sevk ettik. Trabzondan valilik organizasyonu ile 200ün üzerinde tır bölgeye ulaştı. Coğrafi konumun bize verdiği avantajı çok iyi kullandık. Oynamak zorunda olduğumuz bir Basel maçı var. 39.800 civarında bilet satmayı hedefliyoruz. Bunu AFADa göndereceğiz. Buraya çok sayıda diğer takım taraftarlarından mesaj geldi. Maça gitmemiz çok zor ama hediye bilet bastırmamızı istediler. Bedenen olmasa da kalben ordayız demek istediler. dedi.