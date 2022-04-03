Trabzonspor - Beşiktaş derbisi Fırtına ve Kartal'ın 11'leri... /03.04.2022

Trabzonspor Beşiktaş CANLI İZLE | Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Ligin 31. haftasında zorlu maçta karşı karşıya gelecekler. Mücadele öncesinde liderliğini sürdüren Fırtına şampiyonluğa bir adım kala puan kaybetmek istemiyor. Kara Kartal ise gelecek sezon Avrupaya gitmek için kazanmanın yollarını arayacak. Trabzonspor sahaya Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Djaniny 11i ile çıkacak. Beşiktaş ise Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi 11i ile sahada olacak. Müsabaka 3 Nisan Pazar günü 20:30da Medical Park Stadyumunda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Beşiktaş maçını CANLI izle...