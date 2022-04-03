Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesi iki takımın 11'leri... /03.04.2022

Trabzonspor Beşiktaş CANLI İZLE | Süper Ligin 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş zorlu maçta karşı karşıya gelecekler. Mücadele öncesinde liderliğini sürdüren Trabzonspor şampiyonluğa doğru koşarken Beşiktaş ise kendisini Avrupa potasına atmak istiyor. Trabzonsporun sahaya Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Djaniny 11i ile çıkması beklenirken Beşiktaş ise Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi 11i ile çıkması tahmin ediliyor. Müsabaka 3 Nisan Pazar günü 20:30da Medical Park Stadyumunda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Beşiktaş maçını CANLI izle...