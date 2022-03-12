Trabzonspor - Göztepe maçı ile ilgili son detaylar... /12.03.2022

Trabzonspor Göztepe CANLI İZLE | Süper Ligin 29. haftasında lider Trabzonspor sahasında Göztepeyi konuk edecek. Şampiyonluk yolunda büyük fark açan bordo mavili ekip 38 yıl aradan sonra ligi erkenden bitirmek istiyor. Göztepe ise zorlu deplasmanda galibiyet alıp lig düşme potasından kurtulmak istiyor. Medical Park Stadyumunda oynanacak olan zorlu mücadelede iki takımın muhtemel 11lerini A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Trabzonspor - Göztepe maçı 12 Mart Cumartesi günü 19:00da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1de canlı yayınlanacak. Trabzonspor Göztepe maçını CANLI izle...