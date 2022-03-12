Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son durum... /12.03.2022

Trabzonspor Göztepe CANLI İZLE | Lider Trabzonspor, Süper Ligin 29. haftasında Göztepeyi evinde konuk edecek. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam eden bordo mavili ekip 38 yıl aradan sonra şampiyonluğu Trabzona getirmek istiyor. Göztepe ise zorlu deplasmanda galibiyet alıp lig düşme potasından kurtulmak için önemli bir adım atmanın peşinde. Medical Park Stadyumunda oynanacak olan zorlu mücadelede Trabzonsporun 11ini A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Trabzonspor - Göztepe maçı 12 Mart Cumartesi günü 19:00da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1de canlı yayınlanacak. Trabzonspor Göztepe maçını CANLI izle...