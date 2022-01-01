TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Efecan Karaca sesleri! 400 bin euro... /01.01.2022

Trabzonsporda transfer harekatı başladı. Daha önce Jean Evrard Kouassi ile anlaşma sağlayan bordo mavili ekip gözünü Alanyasporlu Efecan Karacaya dikti. Karadeniz ekibi, Alanyaspora Yusuf Sarı ve 400 bin Euroluk teklifte bulundu. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Efecan transferini değerlendirdi. Beşer, Alanyadan daha önce Siopis transfer edilmişti. Siopis maksimumunu vermeyi başardı. Efecanın da maksimumunu vereceğini düşünüyorum. Ayrıca Trabzonsporun rotasyona ihtiyacı olacak. Ciddi bir kazanım olur. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi