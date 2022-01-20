×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle A Spor TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'u eleştirenlere cevap verdi! "Ben kötü demem çünkü..." /20.01.2022
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'u eleştirenlere cevap verdi! "Ben kötü demem çünkü..." /20.01.2022

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'u eleştirenlere cevap verdi! "Ben kötü demem çünkü..." /20.01.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:19:39
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'u eleştirenlere cevap verdi! "Ben kötü demem çünkü..." /20.01.2022

A Spor 00:43
02

Transfer hedeflerini canlı yayında açıkladı! Torrent sonrası... /14.01.2022

A Spor 01:46
03

O isme dikkat çekti! "Takımın vazgeçilmezi olur" /19.01.2022

A Spor 01:20
04

Trabzonlu yıldıza övgü dolu sözler! "Enteresan bir oyuncu /08.01.2022

A Spor 00:41
05

Canlı yayında çapıcı sözler! "Cadı avına dönüştü" /17.01.2022

A Spor 01:32
06

O ismin son durumunu açıkladı! "G.Saray maçında..." /15.01.2022

A Spor 01:39
07

Canlı yayında açıkladı! Torrent'in dikkat çeken özelliği... /12.01.2022

A Spor 02:21
08

Visca'nın ilk maçını böyle değerlendirdi! /16.01.2022

A Spor 00:41
09

Dikkat çeken sözler! "Terim'den sonra tek tartışmasız gelen hoca..." /13.01.2022

A Spor 01:55
10

Çarpıcı sözler! "Şu anda transfer gerekir mi?" /18.01.2022

A Spor 01:22
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Fenerbahçe
Galatasaray
Beşiktaş

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı