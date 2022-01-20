TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'u eleştirenlere cevap verdi! "Ben kötü demem çünkü..." /20.01.2022

Süper Ligin 22. haftasında Giresunsporu evinde konuk eden lider Trabzonspor sahada 2 puan bıraktı. Kaleci Okan Koçukun ön plana çıktığı maç 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Taner Karaman bordo mavili ekibin performansını değerlendirdi. Karaman, Trabzonspor, Okan Koçukun performansından ötürü kazanamadı. Trabzonsporun kötü oynadığı söylemlerini okuyorum ama bu kadar rakip ceza sahasına giren ve bu kadar şut bulan bir takıma ben kötü demem. Trabzonspor aslında iyi oynadı. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi