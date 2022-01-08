Trabzonspor için şampiyonluk yorumu! "Ocak ayında..." /08.01.2022

Süper Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan Trabzonspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla gidiyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, bordo mavili ekibin gidişatı hakkında flaş yorumlar yaptı. Özcan, Trabzonspor bu sezon şampiyon olmaması için Yeni Malatyaspora puan kaybederek ikinci yarıya başlaması gerekiyordu. Psikolojik olarak izin vermedi. Bir adım daha ileri gidiyorum. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçenin puanlarını toplasak bile şampiyonluğun en büyük favorisi Trabzonspor olur. Ben Trabzonsporu ocak ayından itibaren şampiyon ilan ediyorum. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi