"Trabzonspor maçının zor olacağını biliyoruz ama..." /09.10.2021

ASpor

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sabah antrrenmanının ardından kameraların karşısına geçen Fenerbahçeli Miguel Crespo, "Ben tipik bir 8 numarayım. Savunmada ve hücumda takımıma yardım etmek istiyorum. Gözlemlediğim kadarıyla çok tutkulu bir taraftarımız var. Maçın zor olacağını biliyoruz ama bizim de kalitemiz var, Trabzonspor maçından 3 puan almak istiyoruz. Kendimi oynadıkça bulacağım. Transfer sürecim çok çabuk geçti. Hocamız gelişimim için çok yardımcı oluyor. Milli takım kariyer hedeflerimden bir tanesi. Kazanma baskısının iyi bir baskı olduğunu düşünüyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)