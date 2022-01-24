Trabzonspor o golcüden vazgeçti! G.Saray da istiyor /24.01.2022

Trabzonsporda takviyeler devam ediyor. Son olarak Enis Destanı Trabzona getiren bordo mavili ekip Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Batuhan Kör ile de prensipte anlaşıldı. Djaninynin sakatlığından ötürü santrafor arayışına da geçen Trabzonspor, forvetinin sakatlığının kısa süreceğinden ötürü transferden vazgeçti. A Spor yorumcusu Haldun Domaç vazgeçilen ismi açıkladı. Domaç, Djaniny dönemeyecek olsaydı bugün Galatasarayın da gündeminde olan Artem Dovbyki kadrosuna katacaktı. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi