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7/24 Dinle A Spor Trabzonspor savunmaya takviye yapacak mı? İşte Avcının planı! /03.02.2022
Trabzonspor savunmaya takviye yapacak mı? İşte Avcının planı! /03.02.2022

Trabzonspor savunmaya takviye yapacak mı? İşte Avcının planı! /03.02.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:13:37
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Trabzonspor savunmaya takviye yapacak mı? İşte Avcının planı! /03.02.2022

A Spor 01:10
02

G.Saray'ın 6 numarası belli oluyor! Öne çıkan aday... /28.01.2022

A Spor 01:16
03

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a şok transfer sözleri! "Herhalde gelecek sezona hazırlanıyor" /30.01.2022

A Spor 00:48
04

Flaş sözler! "Gomis'le onla bunla enerjisini harcamasın" /26.01.2022

A Spor 01:09
05

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Kanarya'nın santrfor adayları! "En verimli isim..." /29.01.2022

A Spor 01:06
06

Trabzonspor stoper takviyesi yapacak mı? "Sezon sonuna kadar..." /01.02.2022

A Spor 00:33
07

Flaş sözler! "F.Bahçe taraftarı o sonucu beklemiyordur" /31.01.2022

A Spor 01:08
08

Trabzonspor'da stoper çıkmazı! İşte Kaan Ayhan'da son durum /02.02.2022

A Spor 01:28
09

Gomis transferindeki tehlike! "Yönetim hesap veremez" /27.01.2022

A Spor 01:22
10

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A Spor 01:16
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