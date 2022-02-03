Trabzonspor savunmaya takviye yapacak mı? İşte Avcının planı! /03.02.2022

Trabzonspor savunmada sorun yaşıyor. Stoper bölgesinde yaşanılan sakatlıklardan sonra Edgar Ie ile sözleşmeyi fesheden bordo mavili ekibin transfer yapıp yapmayacağını Takvim Gazetesi yazarı Ulaş Özdemir açıkladı. Özdemir, Trabzonsporun transfer yapacağını düşünmüyorum. Alabileceği en iyi yerli stoper Kaan Ayhan. Ancak bu maliyetlerle zor gözüküyor. Hüseyin Türkmen ile de yaşanan bir sıkıntı var. Abdullah Avcı o bölgeyi Ahmetcan Kaplan ile doldurmayı düşünüyor. Taha Altıkardeş idmanlarda denenecek sağ stoper bölgesi için. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi