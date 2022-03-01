Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Antalyaspor yorumu! /01.03.2022

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Antalyasporu konuk edecek. Bordo mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı zorlu maç öncesinde A Spora konuştu. Avcı, Çıkış halinde olan, ciddi bir takıma karşı oynayacağız. Bu sene, özel bir sene. Kupa, önemli hedeflerden biri. Evimizde yarı finalde adım atmak istiyoruz. Antalyaspor, ligin ilk yarısında değişik oyun formasyonunda oynayan bir takımdı. Devre arasında formasyonu değiştirdiler. Kadro kalitesini de arttırdılar. dedi. | Trabzonspor haberleri TS Spor haberi