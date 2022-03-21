Trabzonspor'a Hamsik müjdesi! /21.03.2022

Süper Ligin zirvesine demir atan Trabzonspor şampiyonluğa 3 galibiyet uzaklıkta. Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Fırtınadan sevindirici haberler de geliyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan uzun zamandır sakatlığı süren Marek Hamsik hakkında konuştu. Uzundurukan, Kalan 8 haftada Trabzonsporun 3 galibiyet alarak şampiyon olacağını düşünüyorum. Milli maç arası ilaç gibi gelecek çünkü Hamsik yetişecek ve Beşiktaş maçında formayı giyecek. Hamsik döndüğünde Trabzonspor 3 galibiyetten de fazlasını alır. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi