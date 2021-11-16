Trabzonspor'da Bakasetas gelişmesi! İşte son durumu /16.11.2021

Trabzonsporun Yunan yıldızı Anastasios Bakasetasın sakatlık süreci uzadı. Milli aradan önce oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Bakasetasın durumu belli oldu. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, oyuncu hakkında bilgi verdi. Sel, Beşiktaş maçında sakatlanan Bakasetas, Yunanistan Milli Takımına gitmişti. Yunanistan sağlık heyeti, Trabzonspor sağlık heyeti ve Bakasetas arasında geçen konuşma sonrasında oyuncunun Gaziantep FK maçında riske edilmemesi konusunda fikir birliğine varıldı. Bordo mavili oyuncu Fatih Karagümrük maçına yetiştirilmeye çalışılacak. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi