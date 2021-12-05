Trabzonspor'da başkanlık seçimi! "Ağaoğlu rasyonel davranıyor" /05.12.2021

Trabzonsporda başkanlık seçimi sona erdi. Seçime tek aday olarak giren Başkan Ahmet Ağaoğlu, tekrar başkan oldu. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Ahmet Ağaoğlu hakkında konuştu. Korkmaz, Başkan Ahmet Ağaoğlu rasyonel davranıyor. Tek listeyle seçime giriyor ve gerçekçi davranıyor. Dövizdeki hareketlenmelere ve pandemiye rağmen finansal açıdan zor bir dönem geçirmedi Trabzonspor. Ahmet Ağaoğlunun Trabzonsporun başına geçtiğinden beri tek hatası vardı. Eddie Newton ile başlamak. Boş durumda olan Abdullah Avcının Trabzonsporla yakaladığı kimyayı herkes görmüş oldu. Trabzonsporda işler saha içi ve saha dışında iyi gidiyor. Bunun baş gerekçesi de Ahmet Ağaoğlu yönetimidir. dedi. Korkmazın açıklamaları sırasında Başkan Ahmet Ağaoğlu oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. İşte o görüntüler... | Trabzonspor haberleri TS spor haberi