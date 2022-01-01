Trabzonspor'da gözler savunmada! Transfer şart /01.01.2022

Süper Ligin ilk yarısını rekorla lider bitiren Trabzonspor 46 puan toplayarak en yakın rakibine 7 puan fark attı. Ancak ikinci yarıya başlamadan önce savunma alarm verdi. Vitor Hugo ve Edgar Ienin sakatlıkları, bordo mavili ekibi transfer yapmaya zorlayabilir. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Trabzonspor savunması hakkında konuştu. Karaman, Sakatlıklar Trabzonsporu savunmada alternatifsiz bıraktı. Savunmaya transfer şart. Uğurcan ligin en çok kurtarış yapan kalecisi gözüküyor ama bu o kadar iyi değil. Kaleci çok kurtarış yapıyorsa savunma biraz aksıyor demektir. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi