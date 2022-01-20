Trabzonspor'da hedef Kaan Ayhan! Transferde o detay /20.01.2022

Trabzonspor gözünü Milli stoper Kaan Ayhana çevirdi. İtalya Serie A takımlarından Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyu takıma katmak isteyen bordo mavili ekip mali şartlar konusunda zorlanıyor. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Kaan Ayhan transferinin ihtimalini değerlendirdi. Aslan, Trabzonsporun da çok istediği bir oyuncu sağ stoper bölgesinde kullanacaktır ama rakamsal olarak zor bir transfer. Son dönemde daha fazla yaklaştı. Hafta sonu netlik kazanacaktır Kaanın transferi. Sağ stoper alternatifi olmamasından ötürü Abdullah Avcının bir takviye istediğini düşünüyorum. Kaan olmasa da yabancı bir stoper alınacağını düşünüyorum. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi