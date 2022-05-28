Trabzonspor'da Nwakaeme çıkmazı! /28.05.2022

Trabzonsporda Nwakaeme çıkmazı sürüyor. Sözleşmesi biten yıldız isim, sunulan yeni teklifi kabul etmedi. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, detayları açıkladı. Özdemir, Nwakaeme inanılmaz bir oyuncu ama bek kademesine girmeyen bir oyuncu kalmadı. Hoca iki yönlü oynayabilen isimlerle de devam etmek istiyor. Bence devam edilmeyecek. Çünkü Nwakaeme 3 yıllık sözleşme istiyor ve istediği ücret fazla. Hamsike yapılan teklifin aynısı sunuldu ama Nwakaeme teklifi düşük buldu. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi