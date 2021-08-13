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7/24 Dinle ASpor Trabzonspor'da o menajere sert tepki! Transfer askıya alındı /13.08.2021
ASpor

Trabzonspor'da o menajere sert tepki! Transfer askıya alındı /13.08.2021

ASpor

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Sabah Sporu programında Trabzonspor'un transfer gündemini yorumladı. Sel, "Trabzonspor, stoper ve orta saha transferi yapacak. Stoper bölgesinde Simon Deli için çok ciddi mesafe katetilmişti. Ancak oyuncunun menajeri, Trabzonspor'dan aldığı teklifi farklı kulüplere de sundu. Bordo mavililer de bu duruma çok sert tepki gösterdi. Transferin askıya alındığını söyleyebiliriz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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