Trabzonspor'da Visca gelişmesi! "Anlaşma tamam ama..." /27.12.2021

Süper Ligin ilk yarısını 46 puanla zirvede tamamlayan Trabzonsporda gözler transfer dönemine çevrildi. Kanat takviyesi yapmak isteyen bordo mavili ekip Başakşehirin yıldız ismi Edin Visca ile ilgileniyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Visca hakkında önemli detayı açıkladı. Uzundurukan, Visca ile her konuda anlaşıldı. Başkan Göksel Gümüşdağda onayı verdi. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu bizim bir maddi olarak skalamız var ve onu aşamayız diyor. Ekonomik olarak eksiye düşersek nasıl açıklarım diyor. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi