Trabzonspor'da yaprak dökümü! /19.05.2022

Şampiyon Trabzonspor yeni sezon için transfer hazırlıklarına başlıyor. Kadrodaki yabancı sayısını azaltmak isteyen Fırtınada takımdan ayrılacak isimler belli oldu. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir gönderilmesi beklenen oyuncuları açıkladı. Özdemir, Koita muhtemelen Giresunspora gönderilecek. Yunus Mallı 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı ve maliyeti yüksek bir isim. Puchacz zaten kiralıktı. Trondsen muhtemelen gönderilecek. Flavio ve Diabate Giresunspora kiralanmıştı. Flavio ile Giresun devam etmek istiyor. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi