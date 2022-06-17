Trabzonspor'dan 10 futbolcuya transfer izni! /17.06.2022

Son şampiyon Trabzonspor; transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı ve 4 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavililerde gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de önem taşıyor. Fırtınada yönetim; Abdulkadir Parmak, Erce Kardeşler, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Arda Akbulut, Fode Koita, Trondsen, Flavio, Salih Kavrazlı ve Diabateye istedikleri kulüplerle transfer görüşmeleri yapabilmeleri konusunda izin verdi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Trabzonspor transfer haberleri TS spor haberi