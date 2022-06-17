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7/24 Dinle A Spor Trabzonspor'dan 10 futbolcuya transfer izni! /17.06.2022
Trabzonspor'dan 10 futbolcuya transfer izni! /17.06.2022

Trabzonspor'dan 10 futbolcuya transfer izni! /17.06.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:13:44
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01

Trabzonspor'dan 10 futbolcuya transfer izni! /17.06.2022

A Spor 05:28
02

G.Saray'da favori iki hocayı açıkladı! /14.06.2022

A Spor 00:48
03

Flaş Jesus sözleri! "Aldığım izlenim..." /16.06.2022

A Spor 01:51
04

G.Saray'da Elmas gerginliği! "Yakışmayacak..." /08.06.2022

A Spor 00:57
05

"İki yönlü ve çok atletik" /17.06.2022

A Spor 00:59
06

Umut Güneş transfer olacak mı? /12.06.2022

A Spor 01:16
07

Flaş Özbek sözleri! "Ustalık dönemine geçti" /13.06.2022

A Spor 02:18
08

Bakasetas takımda kalacak mı? Canlı yayında açıkladı /10.06.2022

A Spor 01:08
09

Fırtına'da transfer hareketliliği! O bölgede listede 11 aday var! /11.06.2022

A Spor 00:46
10

Kartal'ın yıldızına övgü dolu sözler: Süper Lig'e tam oturan isim /03.06.2022

A Spor 00:38
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