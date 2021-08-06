Trabzonspor'dan Alberto Cerri atağı! /06.08.2021

ASpor

Transfer döneminde kadrosunu 6 yıldız isimle güçlendiren Trabzonspor, forvet bölgesini güçlendirmek istiyor. Bordo-mavililer son olarak Cagliari forması giyen Alberto Cerri'yle görüşmelere başladı. Transferdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Trabzonspor kiralık olarak veya bonservisiyle birlikte oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Şu an için görüşmeler olumlu sürüyor." dedi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)