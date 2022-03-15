Trabzonspor'dan anlamlı mesaj /15.03.2022

Süper Ligde şampiyonluk yolunda dolu dizgin adımlarına devam eden Trabzonspordan anlamlı bir paylaşım yapıldı. Daha 15 yaşındayken yorgun mermi ile hayata gözlerini yuman Emir Yuşa Atıcının babası Mustafa Atıcı, Trabzonspor ile anlamlı bir kısa film çekti. Genç Emir 11 Ağustos 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Bu video bordo mavili ekipten 15 yaşındaki Emiri katil mermi nedeniyle toprağa veren Mustafa Atıcının haykırışı: Bu son olsun! başlığı ile paylaşıldı. İşte Trabzonspor ve Mustafa Atıcıdan anlamlı mesaj... | Trabzonspor haberleri TS spor haberi