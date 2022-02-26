Trabzonspor'dan iki imza! /26.02.2022

Lider Trabzonspordan iki imza geldi. Sezon ortasında transfer edilen isimlerden Emrehan Gedikli ve Jean Evrard Kouassi ile sözleşme imzalandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Kouassi, Gervinhonun sakatlanmasından sonra gerçekleştirdiğimiz bir transfer. Önemli bir transfer. Denizlispor maçında da hepimizin beğenisini kazanıp doğru bir transfer olduğunu kanıtladı. İnşallah hep birlikte büyük zaferlere imza atarız. Emrehan Gedikliyi izleme ekibimiz 7-8 yıldır takip ediyordu. İleriye dönük planlarımızda önemli bir yeri olacak. Hayırlı olsun. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi