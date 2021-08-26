"Trabzonspor'un bu engeli geçmesi gerekiyor" /26.08.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Ümit Aktan, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor'un, Roma maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Bordo mavililerin turu geçmek için ekstra çaba harcamasının gerektiğini ifade eden Aktan, "Roma'nın turnuvanın dışında kalması UEFA'nın boynunu büker. Trabzonspor'un yüzde 51 geride başladığı bu sistemde vurduğunun gol olması gerekiyor. Yani Trabzonspor'a daha kolay kart çıkar, Roma'ya daha zor kart çıkar" dedi. İşte o sözler...