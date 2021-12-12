Trabzonspor'un ilk mağlubiyetine o sözler "Tolare edilebilir" /12.12.2021

Trabzonspor, Süper Ligin 16. haftasında Antalyaspor deplasmanında ilk mağlubiyetini yaşadı. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, mağlubiyet sonrası durumu değerlendirdi. Aslan, Trabzonsporun rakibi kim? Onu bulmak lazım. Oyuncular stres yapıyor deniyor. Kaybetmemenin baskı yarattığını anlatan insanlar vardı. Kısacası Trabzonsporu performansının dışına çıkarmaya çalışanlar için bir gün oldu. Ancak Futbolcuların tecrübesi ve Abdullah hocanın iletişimi ile tolare edilebilir bir durum. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi