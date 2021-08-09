Transfer gelişmesini yorumladı! N'Sakala ile yollar ayrılıyor mu? /09.08.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair dair yorumlarda bulundu. Akcan, siyah beyazlı takımdan ayrılacağı iddiaları çıkan Fabrice N'Sakala ile ilgili olarak, "Bence N'Sakala'nın takımda kalması gerekiyor. Takımı tanıyor, geçen sezonki performansı da iyiydi. Sergen Hoca, Adana Demirspor ile oynanan hazırlık maçında Rıdvan kulübüde olmasına rağmen 90 dakikayı N'Sakala ile bitirdi. Ancak ekonomik yönden gücünüz varsa, kaliteyi artırma adına alıyorsanız hiç kimse hayır demez. Takımlarımızın maalesef ki o gücü yok" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)