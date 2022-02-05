×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle A Spor Transferde son durum ne? "O isim gündemde" /05.02.2022
Transferde son durum ne? "O isim gündemde" /05.02.2022

Transferde son durum ne? "O isim gündemde" /05.02.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:13:37
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Transferde son durum ne? "O isim gündemde" /05.02.2022

A Spor 01:30
02

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a şok transfer sözleri! "Herhalde gelecek sezona hazırlanıyor" /30.01.2022

A Spor 00:48
03

Flaş sözler! "Gomis'le onla bunla enerjisini harcamasın" /26.01.2022

A Spor 01:09
04

Beşiktaş'ta Costa sesleri! Anlaşma 3 isme bağlı /04.02.2022

A Spor 01:23
05

Trabzonspor stoper takviyesi yapacak mı? "Sezon sonuna kadar..." /01.02.2022

A Spor 00:33
06

Trabzonspor'da stoper çıkmazı! İşte Kaan Ayhan'da son durum /02.02.2022

A Spor 01:28
07

Flaş sözler! "F.Bahçe taraftarı o sonucu beklemiyordur" /31.01.2022

A Spor 01:08
08

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Kanarya'nın santrfor adayları! "En verimli isim..." /29.01.2022

A Spor 01:06
09

G.Saray'ın 6 numarası belli oluyor! Öne çıkan aday... /28.01.2022

A Spor 01:16
10

İşte Gedson'un transfer süreci! 6 saat içinde... /03.02.2022

A Spor 05:30
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Fenerbahçe
Beşiktaş
Trabzonspor

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı