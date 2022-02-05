Transferde son durum ne? "O isim gündemde" /05.02.2022

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspora konuk olacak. 2. Transfer ve Tescil Döneminin bitmesine sayılı günler kala sarı-kırmızılılar, çalışmalarına da hız verdi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Savaş Çorlu aktardı. Çorlu, Robson Reis ismi gündemde, 21 yaşında genç bir oyuncu olduğu için bir takım çalışmalar var. Ross Barkley ismini yönetim kesin dille yalanladı. Reis transferi kolay bir transfer değil. şeklinde konuştu. | Galatasaray transfer haberleri GS spor haberi