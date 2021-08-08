Transferi böyle değerlendirdi! "Uzun yıllar faydalı olacaktır" /08.08.2021

ASpor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Bursaspor'da başarılı bir grafik çizen Burak Kapacak'ı transfer etti ve genç oyuncuya 5 yıllık sözleşme imzalattı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, 21 yaşındaki oyuncunun transferini A Spor'a değerlendirdi. Korkmaz, "Fenerbahçe müthiş bir yatırım yaptı, çok kabiliyetli bir oyuncu. Uzun yıllar Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)