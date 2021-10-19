Transferi canlı yayında açıkladı! "İrfan Can devre arasında..." /19.10.2021

ASpor

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Fernando Muslera, eski formunu kazanmaya başladı. Milli arayı Muslera'sız geçiren Galatasaray, Uruguaylı file bekçisinin yokluğunu iki hazırlık maçında da hissetti. Yaz transfer döneminde Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmaya çalışan Galatasaray, 3.5 milyon Euro'luk transfer bedeliyle karşılaşınca transferden vazgeçmişti. Kaleci transferi hakkında konuşan A Spor yorumcuları Haldun Domaç ve Savaş Çorlu, "Galatasaray kaleci almak istiyor. Fatih beklentileri karşılamıyor. Galatasaray'ın aklında İrfan Can Eğribayat var. İrfan'ın da aklında Galatasaray var. Devre arasında bu transfer olursa şaşırmam." yorumlardında bulundular. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)