Trezeguet'i böyle değerlendirdi! "Ufak tefek pürüzler kaldı" /21.06.2022

Son şampiyon Trabzonspor, transfer dönemine de hızlı bir başlangıç yaptı ve 4 ismi kadrosuna kattı. Bordo-mavililer bonservisi Aston Villada bulunan Trezeguet için de harekete geçerken; bu transfer hamlesini Takvim Gazetesi yazarı Ulaş Özdemir değerlendirdi. Özdemir, Trezeguetin menajeriyle Trabzonspor bu akşam bir görüşme yapacak. Bu görüşmeden bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Trabzonspor oyuncu için Aston Villa ile anlaştı, ufak tefek pürüzler kaldı. dedi. | Trabzonspor transfer haberleri TS spor haberi