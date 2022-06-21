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7/24 Dinle A Spor Trezeguet'i böyle değerlendirdi! "Ufak tefek pürüzler kaldı" /21.06.2022
Trezeguet'i böyle değerlendirdi! "Ufak tefek pürüzler kaldı" /21.06.2022

Trezeguet'i böyle değerlendirdi! "Ufak tefek pürüzler kaldı" /21.06.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:13:44
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01

Trezeguet'i böyle değerlendirdi! "Ufak tefek pürüzler kaldı" /21.06.2022

A Spor 00:43
02

Flaş Jesus sözleri! "Aldığım izlenim..." /16.06.2022

A Spor 01:51
03

G.Saray'da favori iki hocayı açıkladı! /14.06.2022

A Spor 00:48
04

Aslan'dan stoper hamlesi! Dursun Özbek o başkanla görüştü /20.06.2022

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05

"İki yönlü ve çok atletik" /17.06.2022

A Spor 00:59
06

"Gelişime açık bir oyuncu" /18.06.2022

A Spor 00:35
07

Fırtına'da forvete kim transfer edilecek? "İlk tercih..." /19.06.2022

A Spor 01:30
08

G.Saray'da Elmas gerginliği! "Yakışmayacak..." /08.06.2022

A Spor 00:57
09

Bakasetas takımda kalacak mı? Canlı yayında açıkladı /10.06.2022

A Spor 01:08
10

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