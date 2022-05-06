"Üçlü savunma ile çıkarlarsa F.Bahçe 2 fark atar" /06.05.2022

Beşiktaşta hedef derbi galibiyeti. Süper Ligin 36. haftasında Fenerbahçeyi evinde ağırlayacak siyah beyazlı ekipte savunma hattı sorun yaşıyor. Rosier, Montero ve Vidadan yoksun teknik direktör Valerien Ismaelin defans hattını nasıl şekillendireceği merak konusu. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç konu ile ilgili konuştu. Uluç, Eğer Beşiktaş üçlü savunmayla çıkarsa Fenerbahçe en az 2 farklı galibiyete ulaşır ve oyunculardan birisi kırmızı görür, bir de penaltı izleriz. Karşılarında Mert Hakan, Rossi, İrfan Can ve Serdar Dursun olacak. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi