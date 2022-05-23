Uğurcan ayrılacak mı? /23.05.2022

Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonsporda Uğurcan Çakır takımdan ayrılabilir. Şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden birisi olan Uğurcan takımdaki görevini tamamladığını belirtmişti ve iyi bir teklif geldiği takdirde takımına iyi para kazandırmak şartıyla ayrılabileceğini söylemişti. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, yıldız file bekçinin takımda kalıp kalmayacağını açıkladı. Aslan, Beklenti var ama sıcak ve yüksek teklifler olacak gibi durmuyor. Uğurcanın Trabzonspordan koparılacağına çok ihtimal vermiyorum. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi