Ülke puanı hakkında G.Saray ve F.Bahçe yorumu! "Çekler'i yakalamamız için..." /04.11.2021

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, zorlu maçlara çıkacaklar. Fenerbahçe, grubunda 2 puanla 3. sıradayken Galatasaray 7 puanla liderliğini sürdürüyor. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, ülke puanımız için iki takımın da kazanması gerektiğini söyledi. Aktan, 19. sıradan yukarıya çıkmamız için 10000de 400 puana ihtiyacımız var. Slavia Prag deplasmanda oynayacağı için Çekleri yakalamamız söz konusu. Bu akşam Galatasaraydan içeride Lokomotif Moskovayı, Fenerbahçeden de deplasmanda Royal Antwerpe karşı iyi sonuçlar almalarını bekliyorum. dedi. | Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri FB ve GS spor haberleri