Uluç: Çebi'nin aklı Güneş'te! /14.04.2022

Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıkışa geçti. Kara Kartalda Önder Karaveliden sonra Şenol Güneş iddiaları ortaya çıkmıştı. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi bu iddiaları yalanlamıştı ve Valerien Ismael 1.5 yıllık kontrata imzasını atmıştı. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Valerien Ismael ve Şenol Güneş hakkında konuştu. Uluç, Beşiktaş camiasında genel kanı hocanın bulunması oldu. Esas hedef gelecek sezon ve bu hoca gelecek sezonun kararlarını verecek. Aynı zamanda kendi kurduğu takımla mücadele edecek. Bu bir avantaj. Peki Beşiktaş bu avantajı kullanır mı diye sorduğumuzda akla Ahmet Nur Çebi geliyor. Ahmet Nur Çebi dediğimde de aklıma Şenol Güneş geliyor. Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismaelin bulunmasından memnun mu emin değilim. Aklında hala Şenol Güneş vardı. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi