Uluç olayı böyle yorumladı! "Tarihi bir utançtır" /19.08.2021

ASpor

A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Giresunspor - Galatasaray maçında Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olaya ilişkin flaş yorumlarda bulundu. Usta yazar, "Bir Galatasaraylı olarak utandım. Eğer Galatasaray yönetiliyor olsaydı Marcao işi orada biterdi" dedi. Olaya ilişkin konuşmalarını sürdüren Uluç, "O yumruğu Burak Elmas veya Fatih Terim'e atsaydı yine böyle mi diyeceklerdi?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)