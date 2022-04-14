Uluç'tan Arda Turan açıklaması! /14.04.2022

Galatasaray, Süper Ligin 32. haftasında Fenerbahçeye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, derbinin 84. dakikasında oyuna giren Arda Turan hakkında konuştu. Uluç, Maçın bitmesine 10 dakika kala Arda Turanı aldı oyuna. Herkes alay ediyor ama o dakikaya kadar oyuna bakın. Galatasarayın gol atması için mucize lazım. Bu kadroda mucize yaratacak kadar klasa sahip kim var? Atletico Madrid ve Barcelonada oynamış Arda Turan var. Arda Turan çok doğru oynanmış bir kumardı. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi