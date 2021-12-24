Uluç'tan Ateş ve İnan'a sert sözler! "Kuklalığı kabul ettiler" /24.12.2021

Galatasarayda Teknik Direktör Fatih Terimin cezası sürüyor. Terimin yokluğunda kulübenin başına Selçuk İnan ve Necati Ateş geçti. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Terimin yardımcıları hakkında sert sözler sarf etti. Uluç, Futbolcu yardımcı antrenöre nasıl inansın? Necati Ateşte Selçuk İnanda Fatih Terimin kuklalığını kabul etti. Terim, Selçukun itibarını da yok etti ama emrine girdi. Selçuk ve Necati sizin takımınız ne yaptı da oyuncular değişecek diyorsunuz? dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi