Uluç'tan Barcelona yorumu! "Turu geçmemiz..." /25.02.2022

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yoluna devam etmek isteyen temsilcimiz Galatasarayın rakibi İspanyanın devi Barcelona oldu. Duayen yorumcu Hıncal Uluç, Barcelona kurasını değerlendirdi. Galatasarayın hali meydanda. Bu döküntü Barcelonayı bile yenecek hali yok. Öbür takımlara yenilse rezil olur. Barcelonaya yenilse sorun olmaz ama yenerse Barcelonayı yendi olacak. İyi bir kura. Barcelonadan korkmaya gerek yok. Galatasaray ve hocasına güvenim olsa turu geçmemiz kesindi. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi