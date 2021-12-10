Uluç'tan Bilecik'e sert eleştiri! "Sözleri sürpriz değil" /10.12.2021

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Fenerbahçenin kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak adına özel maçta kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 7-0 kazanırken, maçın ardından başkan vekili Erol Bilecikin Cincon sözleri karşılaşmanın önüne geçmişti. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, bu olaya değerlendirdi ve Bileciki sert dille eleştirdi. Uluç, Erol Bilecikin sözleri çirkin, ayıp ama hiç sürpriz değil. Özür dilerim dahi demiyor, dilemez. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi