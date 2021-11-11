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7/24 Dinle ASpor Uluç'tan çarpıcı tespit! "F.Bahçe'nin en zayıf yeri..." /11.11.2021
Uluç'tan çarpıcı tespit! "F.Bahçe'nin en zayıf yeri..." /11.11.2021

Uluç'tan çarpıcı tespit! "F.Bahçe'nin en zayıf yeri..." /11.11.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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01

Uluç'tan çarpıcı tespit! "F.Bahçe'nin en zayıf yeri..." /11.11.2021

ASpor 04:17
02

Pereira'ya Mesut göndermesi! "Uzaya roket fırlatmıyorsun" /09.11.2021

ASpor 00:36
03

G.Saray'ın gözü bu 3 isimde! Terim'in isteği gerçekleşiyor /11.11.2021

ASpor 01:05
04

Canlı yayında Terim'e sert eleştiri! "Neden az süre veriyorsun?" /08.11.2021

ASpor 01:27
05

"F.Bahçe taraftarı umut ışığı görmüyor!" /10.11.2021

ASpor 01:59
06

Flaş iddia! Şenol Güneş F.Bahçe'ye mi geliyor? /09.11.2021

ASpor 00:59
07

Bomba transfer iddiası! Diagne ve Mohamed... /06.11.2021

ASpor 02:55
08

Brezilya Serie A'da sokak savaşı! /08.11.2021

ASpor 01:19
09

Milli eldivenlerden iddialı sözler! "Hep birlikte savaşacağız" /09.11.2021

ASpor 09:04
10

Şok sözler! " Pereira gitmezse Mesut gidecek" /09.11.2021

ASpor 01:11

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