Uluç'tan çarpıcı tespit! "F.Bahçe'nin en zayıf yeri..." /11.11.2021

A Sporun usta yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe - Kayserispor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Vitor Pereira 4lüye döndüğü zaman kafasındaki temel prensip değişmiyor sadece uyarlıyor. Hikmet Karaman bundan faydalanabilir miydi? Hayatımda görmediğim bir Hikmet Karamandı. Kayserispor 3. golü atabilirdi. 2-0dan sonra Hikmet Karaman, Fenerbahçe bu kadar açılmışken kapandıkça kapandı. Fenerbahçeye karşı en yanlış oyun savunma oyunu. Çünkü Fenerbahçenin en zayıf yeri savunması ifadelerini kullandı. İşte o sözler...